Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte brachen am Sonntagabend, zwischen 18.15 Uhr und 21.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Luiter Straße ein. Sie durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner. Was sie erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 30920, entgegen.

