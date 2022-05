Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbrüche

Rastatt (ots)

Mehrere Jugendliche stehen nach derzeitigem Sachstand mit einem Einbruch in ein Restaurant in der Karlstraße in Verbindung. Ein Zeuge beobachtete vier zunächst unbekannte junge Männer in den frühen Montagmorgenstunden, wie sie aus einem Fenster des Anwesens stiegen und flüchteten. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten in Tatortnähe zwei Jugendliche einer Kontrolle unterzogen werden. Ob diese mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, wird nun geprüft. Des Weiteren fand kurz zuvor ein Einbruch in eine Gaststätte in der Jahnallee statt. Aus beiden Gebäuden wurden Kasseninhalte und in der Jahnallee zusätzlich ein Zigarettenautomat entwendet. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass bei den beiden Einbrüchen dieselben Täter am Werk waren. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell