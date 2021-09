Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eppenbrunn/Trulben: Sachbeschädigungen an neun Pkw

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (24.09.2021 - 25.09.2021) kam es in Eppenbrunn, auf einem Parkplatz in der Neudorfstraße, sowie im Bereich Trulben zu neun Sachbeschädigungen an verschiedenen Pkw. Bei diesen wurden zum Teil die Reifen zerstochen und die Pkw wurden teilweise zerkratzt.

