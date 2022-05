Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Polizei fasst Rollerdiebe

Am Donnerstag waren zwei Männer in Blaustein auf Diebestour.

Gegen 14.45 Uhr hielten sich ein 34-Jähriger und ein 29-Jähriger in der Mähringer Straße in Blaustein auf. Dort spähten sie eine Garage aus und gingen zunächst in Richtung Stadtmitte davon. Kurz darauf kamen sie zurück und begaben sich zur Garage. Aus dieser stahlen sie wohl einen elektrisch angetriebenen Roller. Ein aufmerksamer Zeuge konnte dies beobachten und verständigte den Eigentümer. Dieser rief wiederum die Polizei zur Hilfe. Die Beamten fahndeten schnell nach den zwei mutmaßlichen Tätern und stellten beide an der Blau. Dort nahm die Polizei die Männer vorläufig fest. Den E-Scooter hatten sie nicht mehr bei sich. Auch die Durchsuchung ihrer Wohnung führte nicht zum Auffinden des Rollers. Die Polizei in Blaustein ermittelt nun wegen Diebstahl und den Verbleib des Rollers. Auf den 34-Jährigen und seinen 29-jährigen Begleiter kommt eine Anzeige zu.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er hätte überlegt gehandelt und so Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

