Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter endet mit Haftbefehlsvollstreckung

Bad Kreuznach, Konrad-Frey-Straße (ots)

Am späten Abend des 28.06.2022 kontrollierte gegen 23:00 Uhr eine Streifenbesatzung einen E-Scooter-Fahrer in der Konrad-Frey-Straße. Im Rahmen der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 31-Jährigen ein offener Haftbefehl bestand. Als ihm die Festnahme erklärt wurde, versuchte sich der Mann noch kurzzeitig der Maßnahme zu entziehen, konnte aber durch die Streife nach wenigen Metern ergriffen und widerstandslos am Boden fixiert werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der nunmehr Beschuldigte ein fremdes Bahn-Monatsticket mit sich führte und zudem seinen E-Scooter unter dem Einfluss von Amphetamin führte. Vor dem Transport in die Justizvollzugsanstalt wurde ihm eine Blutprobe entnommen und diverse Anzeigen erfasst.

