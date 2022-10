Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 02.10.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Einbruch in Bassen +++ Mit Alkohol am Steuer +++ Drogenfahrt ohne Führerschein +++

Einbruch in Bassen

Bassen. In der Nacht zu Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Lupinenweg ein und durchsuchten es nach möglichen Diebesgut. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oyten unter der Tel. 04207/911060 zu melden.

Mit Alkohol am Steuer

Verden. Am Samstagabend meldete sich eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin über Notruf bei der Polizei und teilte einen Schlangenlinien fahrenden Pkw in der Bremer Straße mit. Durch die Verdener Polizeibeamten konnte das Fahrzeug stehend an der Halteranschrift angetroffen werden. Auf Grund einer detaillierten Personenbeschreibung der Zeugin, konnte der Fahrzeughalter als Fahrer des Pkw identifiziert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 66-jährige Fahrer musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Drogenfahrt ohne Führerschein

Oyten. Am Samstagmittag fiel ein Delmenhorster Pkw auf, der in Schlangenlinien die A1 in Richtung Osnabrück befuhr. Die Beamten der Autobahnwache Langwedel konnten den Pkw einholen und auf dem Parkplatz Mahndorfer Marsch kontrollieren. Hierbei fiel der Drogentest der 53-jähigen Fahrzeugführerin positiv aus. Zudem war die Dame aus Delmenhorst nicht in Besitz eines Führerscheines. Für die Drogenfahrt ohne Führerschein wird sie sich vor einem Gericht verantworten müssen.

Landkreis Osterholz

Einbruch in Imbiss

Schwanewede. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Blumenthaler Straße in Schwanewede in einen Imissbetrieb eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst eine Notausgangstür zu öffnen, was jedoch misslang. Anschließend schlugen sie eine Scheibe der Tür ein und gelangten ins Gebäudeinnere wo nach möglichen Diebesgut gesucht wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

