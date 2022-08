Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B38, Mannheim: Unfallflucht - Fahrer lässt beschädigtes Fahrzeug zurück - Zeugen gesucht

B38, Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei ein stark beschädigtes Fahrzeug im Grünstreifen der B38 an der Einmündung zur Heppenheimer Straße. Am Opel, an welchem die Fahrerseite völlig zerkratzt war, hatten beide Frontairbags ausgelöst. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Die Unfallstelle konnte durch die ermittelnden Beamtinnen und Beamten bereits in der Heppenheimer Straße ausfindig gemacht werden. Hier war der Fahrer zuvor mit der Mittelleitplanke und mehreren Randsteinen kollidiert. Durch die vor Ort befindlichen Zeugen konnten bereits erste Hinweise auf den flüchtigen Fahrer in Erfahrung gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht dauern an. Weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell