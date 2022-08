Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Straßenbahnhaltestelle in Brand gesetzt

Mannheim (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter setzten am frühen Montagmorgen gegen 02:40 Uhr das Wartehäuschen der Straßenbahnhaltestelle am Paradeplatz in Brand und flüchteten.

Die Täter zündeten das Plexiglas der dortigen Aushängetafel an, wodurch eine derart enorme Hitze entstand, dass die Glasscheibe des Wartehäuschens zerbarst. Die Feuerwehr Mannheim konnte das Feuer schnell löschen und somit Schlimmeres verhindern.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/3258-0 zu melden.

