Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gefährdung des Straßenverkehrs, Pkw- und Fahrradfahrer gefährdet, Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, fiel ein BMW auf der B 292 zwischen Waibstadt und Sinsheim durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren auf. Hierbei soll er zunächst einem 40-jährigen Pkw-Fahrer mehrfach äußerst dicht aufgefahren sein, um diesen zu einer schnelleren Fahrweise zu bewegen. Im weiteren Verlauf soll der BMW-Fahrer in Sinsheim verkehrswidrig links in einen Kreisverkehr eingebogen sein. Da zeitgleich ein noch unbekannter Fahrradfahrer in den Kreisverkehr einfuhr, wäre es durch die gefährdende Fahrweise fast zu einer Kollision mit dem Zweiradfahrer gekommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261/6900, zu melden. Der Fahrradfahrer wird ebenfalls gebeten, mit der Polizei in Kontakt zu treten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell