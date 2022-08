Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach-Pleutersbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mountainbikerin bei Fahrradunfall leicht verletzt

Eberbach (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, befuhr eine 52-jährige Mountainbikerin im Bereich des Bocksberges einen unbefestigten Waldweg talabwärts in Richtung Pleutersbach. Hierbei fuhr sie über einen auf dem Boden liegenden Stein, woraufhin sie stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Glücklicherweise trug die Fahrerin einen Helm und wurde daher nicht ernsthaft verletzt. Sie zog sich eine Platzwunde am Kinn und Schürfwunden an beiden Armen zu und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

