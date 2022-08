Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperliche Auseinandersetzung am Bismarckplatz - Zeugenaufruf-

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr wurde ein 37-Jähriger von drei Männern attackiert, nachdem er einer Frau zur Hilfe kommen wollte, die augenscheinlich von dem Trio belästigt wurde. Die Täter schlugen und traten sodann unvermittelt auf den 37-Jährigen ein. Dieser musste seine Kopfverletzung in einem Krankenhaus behandeln lassen. Zeugen, sowie die noch unbekannte Frau, die sich zur Tatzeit am Bismarckplatz aufgehalten haben und Angaben zu dem Schläger-Trio machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell