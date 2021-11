Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Wiederholt mit Schreckschusswaffe im Erfurter Hauptbahnhof unterwegs

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Heute Mittag wurde im Erfurter Hauptbahnhof ein 18-Jähriger durch eine bundespolizeiliche Streife angehalten und befragt, da dieser bereits in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz aufgefallen war. Zuletzt traf man ihn am 01.10.2021 im Zuge einer gemeinsamen Fahndungsmaßnahme der Landespolizeiinspektion Erfurt und der Bundespolizeiinspektion Erfurt im Hauptbahnhof der Landeshauptstadt an. Damals führte er eine Schreckschusswaffe mit sich, welche ihm auf Grund des waffenrechtlichen Verstoßes abgenommen wurde.

Am heutigen Tag gab er auf Nachfrage zu verstehen, dass er abermals eine Waffe bei sich habe. Die Durchsuchung seines Rucksackes ergab, dass er wiederholt eine Schreckschusswaffe im Gepäck hatte. Hierbei handelte es sich vom Typ her um einen Colt, mit dem Kaliber 9 mm. Zudem rundeten 38 Patronen den Fund ab. Weshalb er die Schreckschusswaffen mit sich führte, verriet der junge Mann nicht. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der Wiederholungstäter erhält erneut eine Strafanzeige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell