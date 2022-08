Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Spinne legt Obstabteilung in Supermarkt lahm

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag gegen 08:15 Uhr entdeckten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Kasseler Straße eine ungewöhnliche Spinne in einer Bananenkiste.

Da der Verdacht bestand, dass es sich bei dem Achtbeiner um eine giftige Art handeln könnte, musste der Bereich der Obst- und Gemüseabteilung vorübergehend gesperrt werden.

Nachdem die eingesetzten Beamten die Tierrettung zu Rate gezogen hatten, konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. Bei der Spinne handelte es sich um eine Kräuseljagdspinne. Wann und wie das Tier in die Obstkiste geriet, ist nicht bekannt.

Da es sich bei dem ungebetenen "Eindringling" um ein heimisches Tier handelt, konnte diesem im Gebüsch auf dem dortigen Parkplatz ein neues Zuhause geschenkt werden.

Nach 45 Minuten konnte die Sperrung wieder aufgehoben und der Supermarkt wieder vollumfänglich für den Kundenverkehr freigegeben werden.

