Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kleine Ursache mit großer Wirkung, Rennradfahrer verletzt sich nach Sturz

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Krei (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr stürzte ein 66-jähriger Rennradfahrer in der Hauptstraße zu Boden. Ein hinzugeeilter Ersthelfer verständigte den Rettungsdienst, welcher den Mann später in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Den Unfall selbst konnte der Zeuge nicht beobachten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Radfahrer einen auf der Fahrbahn liegenden Tannenzapfen übersehen und dadurch die Kontrolle über sein Rennrad verloren haben. Durch den Unfall zog der Mann sich Schürfwunden am ganzen Körper zu. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

