Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 03.10.2022

PI Verden / Osterholz (ots)

Zeugen gesucht nach Einbruch

Thedinghausen. Während der Abwesenheit der Bewohner brachen noch unbekannte Täter am Sonntag zwischen 12:00 Uhr und 15:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Westerwischer Straße in Thedinghausen ein. Nachdem alle Räume durchsucht wurden, verließen die Täter das Haus und nahmen dabei Schmuck mit. Die spezialisierte Tatortgruppe der Polizei nahm die ersten Ermittlungen auf. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, die Polizei unter der 04202-9960 zu informieren.

Knappe Trunkenheitsfahrt

Thedinghausen. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Achim einen VW Golf-Fahrer im Bereich Morsum. Bei der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Dem Fahrzeugführer drohen nun 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot.

Verkehrsunfall durch Alkohol

Achim. Am frühen Montagmorgen, gegen 03:50 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Neustadt mit seinem Pkw die A1 in Richtung Münster. Zwischen der AS Posthausen und der AS Oyten kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelschutzplanken. Der Pkw kam auf den Standstreifen zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Langwedel dann die mutmaßliche Unfallursache fest: Der 34-jährige Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Er pustete einen Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines wurden angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25000.- Euro

Versuchter Einbruch

Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Samstag auf Sonntag versuchte die unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Stahltür einer Kfz-Werkstatt zu öffnen. Weiterhin wurde ein Bewegungsmelder im Außenbereich beschädigt. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es aus unbekannten Gründen nicht. Die Täterschaft flüchtete sodann unerkannt.

Sachbeschädigungen von Fahrzeugen

Schwanewede. Am Sonntag, in den Nachmittagsstunden, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen im Bereich zur Pferdeweide in Schwanewede. Eine männliche Person zerkratzte die Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand und entfernte sich anschließend. Der Verursacher konnte durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schwanewede in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell