Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen, OT Lauterbach- Hausfriedensbruch durch Unbekannten

Völklingen, OT Lauterbach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06:14 Uhr bis 06:19 Uhr kam es in Lauterbach zu einem Hausfriedensbruch durch einen unbekannten Mann. Eine augenscheinlich stark betrunkene männliche Person (ca. 30-50 Jahre alt) begab sich über den Gartenzaun auf das Grundstück der Geschädigten in der Remsingerstraße. Der Mann stolperte von Tür zu Tür und drückte die Klinken der verschiedenen Türen herunter und klopfte dagegen. Die Tat wurde von den angebrachten Videokameras der Geschädigten aufgezeichnet. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

