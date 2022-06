Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen, OT Lauterbach- Verkehrsunfallflucht

Völklingen, OT Lauterbach (ots)

Im Laufe der Nacht von Freitag, dem 17.06.2022, auf den darauffolgenden Samstag ereignete sich in der Hauptstraße, Ecke Paulinusplatz in 66333 Lauterbach-Völklingen ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Beschädigt wurde ein Verkehrsmast samt angebrachter Verkehrszeichen. An dem Mast konnte schwarzer Lackabrieb festgestellt werden. Eine Anwohnerin konnte im Zeitraum zwischen 03:15 Uhr bis 03:45 Uhr einen "Knall" akustisch wahrnehmen. Ob dies mit dem Unfall in Zusammenhang steht, konnte noch nicht geklärt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

