Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Großrosseln, OT Karlsbrunn- Diebstahl von Tischen eines Kiosks

Großrosseln, OT Karlsbrunn (ots)

Im Laufe der Nacht von Freitag, 17.06.2022, ca. 19:15 Uhr bis Samstag, 18.06.2022, ca. 10:30 Uhr kam es in Karlsbrunn zu dem Diebstahl von drei Tischen einer Bierzeltgarnitur. Die Tische standen ungesichert auf einem Wiesenstück in der Nähe der dortigen Kioskhütte in der Schloßstraße.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell