POL-VK: verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Nötigung im Straßenverkehr

Riegelsberg (ots) - Kurz nach Mitternacht kam es in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg zu einer Trunkenheitsfahrt. Zunächst fiel ein weißer BMW Cabriolet der 2er Baureihe aufgrund der Fahrweise auf, als er vom Marktplatz in Riegelsberg bis zum Kreisverkehr in Heusweiler an der Kreissparkasse geführt wurde. Nach Angaben von Zeugen habe die Fahrerin des BMW den Wagen mehrfach in den Gegenverkehr gelenkt. ...

