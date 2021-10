Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leergut entwendet

Eisenach (ots)

Zwei Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren versuchten sich gestern Nachmittag auf kreative Art etwas Kleingeld zu verschaffen. Sie begaben sich in einem Lebensmittelmarkt und entwendeten einen Kasten Leergut. Anschließend gaben sie ihr Beutegut an der Pfandannahmestelle ab, um das Pfandgeld zu erhalten. Hierbei beobachtete sie jedoch ein Mitarbeiter und jetzt erwartet die Beiden ein Ermittlungsverfahren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 13 und 15-Jährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell