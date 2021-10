Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Heiligenhaus - A 44 - Von Fahrbahn abgekommen: Pkw überschlägt sich - Mann schwer verletzt

Montag, 25. Oktober 2021, 21:17 Uhr

Schwere Verletzungen zog sich gestern Abend ein Mann auf der A 44 bei Heiligenhaus zu. Er war mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich anschließend überschlagen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 25-jährige Euskirchener mit seinem Renault auf der A 44 in Richtung Aachen unterwegs. In Höhe Heiligenhaus-Hetterscheidt verlor er beim Wiedereinscheren nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr der Renault zunächst einen Böschungswall hoch und kam auf der anderen Seite des Erdhügels auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Mann musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ein bereitstehender Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Mit den Wärmebildkameras eines Polizeihubschraubers wurde das Umfeld der Unfallörtlichkeit nach möglichen weiteren Fahrzeuginsassen abgesucht, glücklicherweise mit negativem Ergebnis. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren. Dem Schwerverletzten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

