POL-D: Einladung zum Foto- und Pressetermin - "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" - Kooperation von Polizei und Verbraucherzentrale - Für ein sicheres und energieeffizientes Heim

Düsseldorf (ots)

Sicherer Einbruchschutz und Energieeffizienz stehen für die Polizei Düsseldorf und die Verbraucherzentrale pünktlich zur dunklen Jahreszeit im Fokus. Zu einem gemeinsamen Pressegespräch laden wir ein am

Donnerstag, den 28. Oktober 2021, 11:30 Uhr, Verbraucherzentrale Düsseldorf, Immermannstraße 51, 40210 Düsseldorf.

Polizeipräsident Norbert Wesseler und die Mitarbeitenden der jeweiligen Fachkommissariate der Polizei Düsseldorf geben dann unter anderem Einblicke in die aktuellen Fallzahlen und Begehungsweisen von Einbrechern. Zusätzlich informiert Sebastian Dreyer, Leiter der Beratungsstelle Düsseldorf, Verbraucherzentrale NRW, darüber, wie man Einbruchschutz und Energieersparnis wirkungsvoll kombiniert.

Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung per Telefon an 0211-870 2005 oder E-Mail an pressestelle.duesseldorf@polizei.nrw.de. Wir weisen in diesem Zusammenhang auf die geltende Coronaschutzverordnung und das Tragen von Mund-Nasenschutzmasken hin.

