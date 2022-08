Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 1 im Bereich Dinklage +++ Verursacher gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Sonntag, 07. August 2022, 23:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Dinklage leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich.

Zur Unfallzeit befuhr eine 30-jährige Frau aus Damme mit einem grauen Mercedes der C-Klasse die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen der Anschlussstelle Holdorf und dem Parkplatz Langenwege überholte sie ein vorausfahrendes Fahrzeug und nutzte dabei den linken Fahrstreifen. Während dieses Überholmanövers fuhr ein unbekanntes Fahrzeug auf ihren Mercedes auf. Der Aufprall war so heftig, dass in ihrem Mercedes die Airbags auslösten und sie leichte Verletzungen erlitt. An ihrem Pkw entstanden erhebliche Schäden am Heck, die auf ungefähr 4.000 Euro beziffert wurden.

Nach dem Unfall fuhr sie direkt auf den nahen Parkplatz und stellte dort fest, dass der verursachende Pkw ihr nicht gefolgt war. Da zum Zeitpunkt des Unfalls noch relativ viel Verkehr herrschte, hofft die Polizei auf Hinweise von anderen Verkehrsteilnehmern. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

