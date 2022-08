Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen +++ Unfallflucht

Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen

In der Zeit zwischen Samstag den 06.08.2022 17:00 Uhr bis Sonntag 07.08.2022 00:10 Uhr ist es auf einem Parkplatz eines Hotels an der Wildeshauser Straße in Dötlingen zu mehreren Sachbeschädigungen und zu einem Einbruchdiebstahl an dort geparkten Fahrzeugen gekommen. Der Täter hat mittels eines unbekannten Gegenstandes die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und aus einem der Fahrzeuge einen Koffer entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

In der Zeit zwischen Samstag den 06.08.2022 18:00 Uhr bis Sonntag 07.08.2022 09:30 Uhr ist es im Innenstadtbereich Wildeshausen in der Kokenstraße (ehemalige Feuerwehr) zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Der unbekannte Täter hat mittels eines unbekannten Gegenstandes mehrere lange Kratzer an der kompletten rechten Fahrzeugseite verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

Unfallflucht

Am Samstag den 06.08.2022 um 18:16 Uhr ist es auf einem Tankstellengelände an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Unfallverursacher fuhr rückwärts mit seinem silbernen Mini-Van mit Oldenburger Kennzeichen vom Tankstellengelände herunter und stieß dabei gegen ein Leuchtschild, welches dadurch stark beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich dieser in Fahrtrichtung Wildeshausen ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

