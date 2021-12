Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kaub - Straße der Verwüstung hinterlassen

Kaub (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 10.12.2021 auf Samstag, dem 11.12.2021, beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Täter mindestens 17 Fahrzeuge und diverse Einrichtungen entlang der Zoll- und Bahnstraße in Kaub. Bei den Fahrzeugen wurden vor allem die Außenspiegel und Beleuchtungseinrichtungen beschädigt. An diversen Gebäuden wurden zudem Außenanlagen angegangen. Der entstandene Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen. Zudem werden die Geschädigten gebeten hiesige Dienststelle zu kontaktieren, um abgleichen zu können, ob der jeweilige Schaden bereits polizeilich erfasst wurde.

