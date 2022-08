Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Delmenhorst Delmenhorst, Sonnabend/Sonntag 06./07.082022

Delmenhorst (ots)

Im Laufe des Sonnabends führte die Polizei mehrere Kontrollen von Fahrzeugen der sog. Tuner-Szene und Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 11:30 Uhr wurde auf der Syker Straße ein Pkw BMW gestoppt, dessen 38-jähriger Fahrer aus Delmenhorst unzulässige Bauartveränderungen an seinem Fahrzeug durchgeführt hatte. Eine veränderte Spurbreite sowie Veränderungen an Fahrwerk und Felgen sorgten hier für den gefährlichen Umstand, dass die Bereifung mitunter am Radkasten schleifte. Da in solchen Fällen die Gefahr besteht, dass Reifen platzen könnten, wurde die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug umgehend stillgelegt. Gegen den Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 21:00 Uhr wurde eine Funkstreife auf einen Pkw Mercedes aufmerksam. Der 25-jährige Fahrer aus Oldenburg lenkte sein rd. 340 PS starkes Fahrzeug zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 75 in Fahrtrichtung Oldenburg. Hier beschleunigte der Fahrer auf teilweise über 200 km/h und fuhr auf vorausfahrende Fahrzeuge dicht auf. Hatten diese die Spur gewechselt, beschleunigte der Fahrer erneut auf 200 km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 100 km/h bzw. als der Fahrer die BAB 28 erreicht hatte, 120 km/h. Es dauerte schließlich bis zur Rastanlage Hasbruch, bevor der 25-jährige durch die Funkstreife eingeholt und kurz darauf angehalten werden konnte. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 25-jährigen bedrängt worden sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221-1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Ab 23:30 Uhr wurde auf dem Hasporter Damm eine Geschwindigkeitskontrolle (Laser) durchgeführt. Hier wurde zunächst gegen 00:30 Uhr der 19-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz gestoppt, der innerorts mit 85 km/h unterwegs war. Gegen 01:00 Uhr wurde eine 63-jährige Frau angehalten, die ebenfalls einen Mercedes-Benz lenkte. Sie war mit 81 km/h unterwegs. Gegen Fahrerin/Fahrer dieser Fahrzeuge wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem müssen sie mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell