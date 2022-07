Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Diebstahl - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - In der Nacht zu Mittwoch, 13.07.2022, ist in Stieghorst ein Ford Kuga an einem Wohnhaus gestohlen worden.

Eine 53-jährige Bielefelderin meldete sich bei der Polizei, weil ihr Nachbar sie am Mittwoch, gegen 03:30 Uhr, informiert hatte, dass ihr Pkw Ford nicht mehr an dem Abstellplatz stand. Sie hatte ihr Auto am Dienstag, gegen 19:00 Uhr in einer Einfahrt an der Straße An den Gehren geparkt. Der graue Ford Kuga stammt aus dem Baujahr 2017 und hatte Bielefelder Kennzeichen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell