POL-BI: Taschendieb in der Innenstadt erfolgreich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Dieb, der am Dienstagmittag, 12.07.2022, in der Bahnhofstraße einer Seniorin das Portemonnaie aus der Handtasche entwendete.

Die 70-jährige Bielefelderin befand sich zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr in der Bahnhofstraße. Auf dem Weg von einem Modegeschäft in Nähe des Jahnplatzes in Richtung der Karl-Eilers-Straße trug sie ihre Handtasche über der Schulter. In einem weiteren Modegeschäft bemerkte die ältere Dame das Fehlen ihres schwarzen Portemonnaies und erstattete eine Anzeige auf der Stadtwache der Polizei.

Die Polizei erinnert:

Auch wenn es in den Sommermonaten nicht angenehm erscheint, so bietet aber das Tragen von Wertgegenständen eng am Körper den besten Schutz vor Taschendieben.

Wenn sie mehr zum Schutz vor Taschendieben oder deren Methoden erfahren möchten, finden Sie Informationen und Broschüren unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

