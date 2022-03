Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen Dassensen und Pinkler

Einbeck (ots)

Einbeck / K 510

Am Mittwoch, den 16.03.2022, kam es gegen 07:50 Uhr auf der K 510 zwischen Dassensen und Pinkler zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Bei dem Unfall berührten sich die Außenspiegel der beiden entgegenkommenden PKW. Während der 22-jährige Fahrer aus Wiesbaden eines weißen Fiat an der Unfallstelle verblieb, entfernte sich der andere Beteiligte PKW von der Unfallstelle in Richtung Dassensen, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen. An dem Fiat entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell