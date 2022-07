POL-BI: Angetrunkener PKW-Fahrer fährt über den Bordstein

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Dieb, der am Dienstagmittag, 12.07.2022, in der Bahnhofstraße einer Seniorin das Portemonnaie aus der Handtasche entwendete. Die 70-jährige Bielefelderin befand sich zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr in der Bahnhofstraße. Auf dem Weg von einem Modegeschäft in Nähe des Jahnplatzes in Richtung der Karl-Eilers-Straße trug sie ihre Handtasche über der ...

