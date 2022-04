POL-MI: Frau wird Opfer von Whatsapp-Betrügern

Porta Westfalica (ots) - In seinem Auto sitzend, wurde am Dienstagmorgen in Barkhausen ein Senior das Opfer eines Raubüberfalls. Hierbei gelang es dem Täter eine Geldbörse zu erbeuten. Der Mann aus Porta Westfalica hatte gegen kurz vor acht Uhr ein Geschäftshaus in der Portastraße 73 aufgesucht. Anschließend ging er wieder zu seinem auf dem Parkplatz vor der Volksbankfiliale abgestellten Wagen und setzte sich auf den Fahrersitz. Diesem Moment nutzte ein bisher ...

