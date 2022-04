Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin in Kreisverkehr angefahren - Autofahrer flüchtet

Lübbecke (ots)

Auf dem Weg zur Arbeit befuhr am Mittwochmorgen eine Frau gegen 6.40 Uhr mit ihrem Pedelec vom Flurweg kommend den Heuweg und wollte den Kreisverkehr am Osterbruchdamm geradeaus zur Straße "Hausstätte" passieren.

Als sich die 57-jährige Lübbeckerin bereits im Kreisel befand, fuhr in diesen vom Osterbruchdamm kommend auch ein weißer Kleinwagen ein. Dabei kam es zum Kontakt der Verkehrsteilnehmer, sodass die Radlerin gegen die linke Fahrzeugseite stieß und zu Boden stürzte. Anstatt anzuhalten und seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer eilig in Fahrtrichtung Industriestraße. Die leicht verletzte Lübbeckerin meldete den Unfall später der Polizei und begab sich in ärztliche Behandlung.

Zwei Zeugen kümmerten sich an der Unfallstelle um die 57-Jährige, hinterließen jedoch keine Kontaktdaten. Während ein Zeuge einen weißen Firmentransporter mit Seitenaufschrift benutzte, war das Fahrzeug der anderen Person ein schwarzer VW Passat - beide Personen werden gebeten sich unter Telefon (0571) 88660 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Dies gilt auch für weitere Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, so die Bitte der Beamten.

