POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 06.08.2022

++ Verkehrsunfall mit Sachschaden ++

Dötlingen. Am 05.08.2022 gegen 09:00 Uhr ereignete sich auf dem Heideweg in Dötlingen ein Verkehrsunfall, bei dem ca. 9000 Euro Sachschaden entstanden. Ein 61jähriger Mann aus Dötlingen war mit seinem Pkw Renault auf dem Heideweg in Richtung Wildeshausen unterwegs. Ausgangs einer Kurve kam der Mann auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden VW Transporter zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten Abschleppunternehmen die Kfz bergen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Harpstedt. Am 05.08.2022 gegen 12:25 Uhr ereignete sich auf der Delmenhorster Landstraße in Harpstedt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 59jähriger Mann aus Wildeshausen beabsichtigte vom Horstedter Weg nach rechts auf die Delmenhorster Landstraße abzubiegen. Dabei übersah der 59jährige einen bevorrechtigten 70jährigen Radfahrer. Bei der Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt; es entstand geringer Sachschaden.

++ Verkehrsunfall mit verletzter Person ++

Hatten. Am 05.08.2022 gegen 06:10 Uhr ereignete sich auf dem Ossendamm in Hatten ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 23jähriger Mann aus Hatten war mit einem Ford Transporter auf dem Ossendamm unterwegs. Der 23jährige geriet ins Schleudern und kam mit dem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab. Es folgte eine Kollision mit einem Baum. Schließlich blieb der Transporter auf einem Maisfeld stehen. Am dem Kfz entstand Totalschaden.

