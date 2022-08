Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrug in Delmenhorst +++ Vorsicht vor Haustürgeschäften

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst wurden am Donnerstag, 04. August 2022, 11:00 Uhr, zu Streitigkeiten in die Straße 'Am Holz' gerufen. Vor Ort trafen sie auf eine 44-jährige Anwohnerin und drei Männer, augenscheinlich Handwerker.

Die Anwohnerin schilderte, dass die drei Männer am Mittwoch, 03. August 2022, gegen 16:30 Uhr, bei ihr geklingelt hätten. Im Gespräch sei ihr die Instandsetzung des Daches für 420 Euro angeboten worden. Sie schloss einen Vertrag mit den Männern.

Zum Abschluss der Arbeiten am Donnerstag, 04. August 2022, 11:00 Uhr, präsentierten die Handwerker eine Rechnung über fast 5.000 Euro. Es entwickelte sich ein Streitgespräch.

Wegen des Verdachts des Betrugs ist gegen die drei Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Sie mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Anschließend konnten sie die Dienststelle verlassen.

Die Polizei rät zu absoluter Vorsicht bei Haustürgeschäften:

- Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür - Lassen Sie unaufgefordert kommende "Vertreter" oder "Verkäufer" nicht in Ihre Wohnung - Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzen. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden haben. Unterschriften sind nie "reine Formsache" - Sollten Sie doch unterschreiben, bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu - Achten Sie bei Haustürgeschäften auf das richtige Datum und die Unterschriften. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert gegebenenfalls die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts - Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell