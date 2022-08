Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Sachbeschädigung

Delmenhorst (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 06.08.2022 in den Abendstunden wurde dem PK Brake ein Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in Brake, Lockflethstraße, mitgeteilt. In Abwesenheit der Hauseigentümer wurde die Haustür aufgebrochen und das komplette Haus durchwühlt. Aus dem Haus wurde Diebesgut in noch unbekannter Höhe entwendet. Da die Hauseigentümer seit Donnerstag (04.08.2022) ortsabwesend waren, konnte der genaue Tatzeitpunkt noch nicht ermittelt werden. Wer in diesem Zusammenhang eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, möge sich bitte mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401-9350 in Verbindung setzen.

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 06. auf den 07.08.2022 wurde die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in Brake, Breite Straße/Lindenstraße, beschädigt. Da auch Blutspuren in dem Bereich festgestellt wurde, dürfte sich der Täter bei der Tat verletzt haben. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, setze sich bitte auch hier mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401-9350 in Verbindung.

