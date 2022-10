Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ E-Bike aus Schuppen gestohlen ++ Einbruch in Schule ++ Einbruch in Baumarkt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Kennzeichen gestohlen ++

Thedinghausen. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, haben bisher unbekannte Täter die Kennzeichen eines Audi gestohlen. Der schwarze Audi A 6 war vor einem Wohnhaus in der Liegnitzer Straße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

++ E-Bike aus Schuppen gestohlen ++

Langwedel. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in der Straße Wiepelnbusch in einen Schuppen ein. Die Täter betraten das Hofgrundstück und öffneten gewaltsam das Schuppentor, um ein E-Bike zu entwenden. Zeugen werden gebeten, Hinwiese bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Diebstahl eines E-Bikes aus Schuppen ++

Ritterhude. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen kam es zum Einbruch in einen Schuppen, der auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Straße Auf dem Berge - nahe des Georg-Droste-Weg - liegt. Die Täter öffneten gewaltsam die Schuppentür und entwendeten ein E-Bike. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Schule ++

Hambergen. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in das Sekretariat einer Schule in der Schulstraße ein. Ersten Informationen zufolge öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster zum Sekretariat und stiegen durch dieses ein. Ohne Beute entfernten sich die Täter im weiteren Verlauf. Das Polizeikommissariat Osterholz sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Baumarkt ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Samstag, 01.10.2022, und Donnerstag, 06.10.2022, kam es zum Einbruch in einen Baumarkt, der in der Heilshorner Straße - nahe des Hördorfer Weg - liegt. Ersten Informationen zufolge, durchtrennten die bisher unbekannten Täter gewaltsam ein Zaunelement in begaben so in den Außenbereich des Baumarktes. Im weiteren Verlauf entwendeten die Täter mehrere Akkuschrauber, bevor sie sich unerkannt entfernten. Zeugen werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

