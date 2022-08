POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neck-Kreis: Brand in Wohnhaus, Pressemitteilung Nr. 2

Edingen/RNK (ots) - Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Straße Hinter der Post in Edingen bei einem Wohnungsbrand im Einsatz. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Thomas Schwemmle PvD Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

