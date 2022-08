Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 21.08.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

1. Fahren ohne Fahrerlaubnis Einem 29-jährigen Mann aus Lembruch war wohl nicht bewußt, daß seine ausländische Fahrerlaubnis auf Grund seiner langen Wohnsitznahme in Deutschland seine Gültigkeit verloren hatte. Dies konnte bei einer Kontrolle des Mannes durch die Polizei am Donnerstag, 18.08.2022, gegen 13:30 Uhr in Diepholz, Graftlage, festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrzeughalterin, welche die Fahrt zuließ, wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet. 2. Alkoholfahrt Gegen 00:06 Uhr am heutigen Sonntag, wurde in Barnstorf in der Kampstraße eine 34-jähriger Mann mit seinem PKW angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand. Da der Mann nicht in Deutschland gemeldet ist, wurde eine Sicherheitsleitung hinsichtlich des zu erwartenden Verfahrens einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. 3. Fahren unter Drogeneinfluß und Alkohol Dies Mißgeschick unterlief einem 30-jäherigem Mann aus Minden, welcher mit seinem PKW am Sonntag, 21.08.2022, gegen 00:45 Uhr auf der Diepholzer Straße in Wagenfeld unterwegs war und von der Polizei kontrolliert wurde. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt untersagt.

PI Diepholz

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell