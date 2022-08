Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, problemloser Anreisetag zum Reload Festival - Twistringen, Cannabis Plantage entdeckt, Festnahmen ---

Sulingen - Relaod Anreisetag

Den Donnerstag nutzten, wie auch in den Vorjahren, viele Besucher für die Anreise zum Relaod Festival. Dementsprechend waren die Campingplätze am späten Abend bereits gut gefüllt. Aus polizeilicher Sicht verlief der Festivaltag bei bestem Wetter vollkommen ruhig und unproblematisch. Während der Anreise der Besucher kam es auf den umliegenden Bundesstraßen nur zu wenigen und auch nur kurzen Verkehrsbeeinträchtigungen. Mehrere tausend Besucher feierten am Abend auf dem öffentlich zugänglichen Vorplatz, während das Infield vor der großen Bühne noch geschlossen blieb. Mehrere Bands spielten auf der kleinen Plaza-Bühne bis in die frühen Morgenstunden. Rettungsdienst und Polizei kümmerten sich um mehrere hilflose und orientierungslose Personen, die in der Regel stark alkoholisiert waren. Eine Person war so stark alkoholisiert, dass sie zur Ausnüchterung der Polizeidienststelle zugeführt werden musste.

Sulingen - Einbrüche

Am Donnerstag in der Zeit von 00:30 bis 09:30 gelangte ein bislang unbekannter Täter durch eine auf Kipp stehende Tür in ein Wohnhaus in Sulingen, Lärchenweg, und entwendete daraus ein Smartphone, Bargeld und eine Tasche mit Ausweispapieren. Außerdem beschädigte ein Unbekannter im gleichen Zeitraum in Sulingen, Hindenburgstraße, ein Gartentor und durchsuchte eine Garage, ohne daraus etwas zu entwenden. In Sulingen, Linderner Straße, hebelte ein Unbekannter ein auf kipp stehende Fenster einer Garage auf. Auch hier wurde mutmaßlich kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Twistringen - Polizei entdeckt Cannabis Plantage / Festnahmen

Bei Ermittlungen ist die Polizei Mittwochnachmittag in Twistringen, Am Bahnhof, auf eine große Cannabis Plantage aufmerksam geworden. Mit mehreren Einsatzkräften und einem Durchsuchungsbeschluss wurden die Räumlichkeiten betreten. Zwei Männer, die sich in den Räumen aufhielten, wurden festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. In den Räumlichkeiten wurde eine große, noch nicht bezifferbare, Anzahl in Vollblüte stehender Cannabis Pflanzen vorgefunden. Bereits am Mittwoch hat die Polizei mit der beweissicheren Spurensuche begonnen. Am Donnerstag wurde, unter Zuhilfenahme weiterer Einsatzkräfte und Containern, mit der Abernte und Sicherstellung der Pflanzen begonnen. Die beiden 26 und 53 Jahre alten Festgenommenen wurden gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ und beide Männer in Untersuchungshaft schickte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

