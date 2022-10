Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 08.10.2022 für die PI Verden/Osterholz

PI Verden/Osterholz (ots)

- Bereich Verden -

Keine presserelevanten Ereignisse

- Bereich Osterholz -

Keine presserelevanten Ereignisse

- Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

- Bereich Achim -

Nach Verkehrsunfall mit Rettungswagen unerlaubt vom Unfallort entfernt

Thedinghausen - In den gestrigen, späten Nachmittagsstunden befuhr ein Rettungswagen unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Achimer Landstraße, aus Achim kommend, in Richtung Lunsen. Während eines Überholvorgangs des 32-jährigen Fahrers des Rettungswagens missachtete ein entgegenkommender PKW offenbar die Sonder- und Wegerechte und ließ dem Rettungswagen nicht ausreichend Platz, sodass es zum seitlichen Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam. Während die Besatzung des Rettungswagens den Unfall umgehend meldete, verließ der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden PKW die Unfallstelle, ohne den Unfall selbst zu melden. Die Polizei Achim hat ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, welche den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle unter 04204/914380 in Verbindung zu setzen.

Dreister Dieb entwendet Werkzeug aus Kofferraum

Oyten - Bereits am Donnerstag, den 06.10.2022, gegen 17:30 Uhr entlud ein 45-jähriger Oytener an seiner Wohnanschrift im Nelkenweg gerade Gegenstände aus dem Kofferraum seines PKW, als eine derzeit unbekannte Täterschaft die kurze Abwesenheit nutzte, um diverse Maschinen aus dem offenstehenden Kofferraum zu entwenden. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Personen, die Hinweise zu verdächtigen oder auffälligen Personen im genannten Zeitraum bzw. in der Nähe des Tatortes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oyten unter 04207/911060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell