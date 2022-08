Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung

Geseke (ots)

Opfer einer Körperverletzung wurde am Samstag, 21.August, gegen 22.00 Uhr, ein 31-jähriger Geseker. Er befand sich auf dem Heimweg und bat die auf dem Spielplatz in der Bachstraße feiernden Jugendlichen, etwas leiser zu sein. Daraufhin griff die Gruppe den Geseker sofort an. Einer der Täter hielt das Opfer fest, ein weiterer Täter schlug ihm mit der Faust in das Gesicht. Der Geseker wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden: Etwa 16 -18 Jahre alt, cirka 1,80 Meter groß. Einer der Jugendlichen trug ein weißes Hemd und eine weiße Kappe. Ein weiterer Täter ist ebenfalls etwa 16 bis 18 Jahre alt, cirka 1,80 Meter groß und trug eine Kappe. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

