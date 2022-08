POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Altreifen entsorgt

Soest (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, befuhren zwei Radfahrer, ein 87 Jahre alter Mann aus Lippstadt und ein 79 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Lippstadt stammend, mit ihren Fahrrädern die Unterführung von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Erwitter Straße. In der Unterführung kam es zu einem Überholmanöver der beiden Radfahrer. Während des Überholmanövers kollidierten die Radfahrer ...

mehr