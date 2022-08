Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kradfahrer übersehen

Soest (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.20 Uhr, standen ein Pkw und ein Kraftrad hintereinander wartend an der Kreuzung Berliner Straße / Ostlandstraße. Der 37 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Lippstadt, setzte seinen Pkw Audi auf seinem Fahrstreifen zurück, um einen Fahrstreifen-und Fahrtrichtungswechsel vorzunehmen. Dabei übersah er einen 40 Jahre alten Mann aus Wadersloh, der mit seinem Leichtkraftrad der Marke Daelim hinter ihm stand. Der Kradfahrer kam bei der anschließenden Kollision zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Verletzten vor Ort und transportierte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Krad wurde von einem Abschleppdienst abgeschleppt. (AG)

