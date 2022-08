Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Soest (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.05 Uhr, befuhr ein 24 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Fahrrad die Stirper Straße in Richtung Norden. Ein aus der Bunsenstraße auf die Stirper Straße einbiegender Pkw, zwang den Radfahrer zu einem starken Bremsmanöver. Durch das Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte auf die Straße. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Da der Radfahrer offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Lippstädter konnte folgende Angaben zu dem Fahrzeug machen, dass ihm die Vorfahrt nahm: Pkw Audi A3 - Farbe Silber - Kennzeichenfragment: SO-KB??? - Der Fahrer soll um die 25 Jahre alt sein und blondes Haar haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000. (AG)

