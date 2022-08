Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Soest (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13.05 Uhr, befuhr eine 20 Jahre alte Frau aus Lippstadt mit dem Pkw der Marke VW Golf den Paradieser Weg in Richtung Heinsbergplatz. Hier beabsichtigte sie nach rechts in Richtung Nöttentor abzubiegen. Vor dem Fußgängerüberweg musste sie jedoch verkehrsbedingt ihr Fahrzeug anhalten. Das Fahrmanöver erkannte eine nachfolgende Pkw-Fahrerin, eine 36 Jahre alte Frau aus Soest, die mit ihrem Pkw VW Beetle unterwegs war, zu spät und fuhr auf den haltenden VW Golf auf. Bei der Kollision wurde die Soesterin leicht verletzt. (AG)

