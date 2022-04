Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - Gesuchter muss 7200 Euro bezahlen

Rheinfelden (Baden) (ots)

Nur durch die Zahlung von über 7000 Euro konnte ein 31-Jähriger seine Verhaftung und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt durch die Bundespolizei abwenden. Er ersparte sich eine 120-tägige Freiheitsstrafe.

Am späten Dienstagabend (19.04.2022) wurde der 31-jährige deutsche Staatsangehörige, am Autobahnübergang Rheinfelden, durch eine Streife des deutschen Zolls kontrolliert. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war er im vergangenen Jahr von einem deutschen Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro verurteilt worden. Da er die Summe nie bezahlte, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Um nicht durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert zu werden, zahlte er die noch ausstehende Geldstrafe vor Ort. Somit ersparte er sich eine 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell