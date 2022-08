Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: LKW mit menschlicher Fracht auf der A44

Werl (ots)

Am 19.08.2022, gegen 15:50 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen verdächtigen Sattelzug auf der A44 in Fahrtrichtung Dortmund. Aus der Plane des Aufliegers heraus wurden winkende Hände beobachtet. Beamte der Autobahnpolizei konnten den LKW auf der Rastanlage Haarstrang Nord anhalten und kontrollieren. Auf der Ladefläche wurden 5 Ausländer angetroffen, die vermutlich schon längere Zeit dort verbracht hatten. Durch Beamte der Polizei Werl wurden sämtliche Personen, auch der LKW-Fahrer, in das Gewahrsam der Polizeiwache in Soest verbracht. Hier wird jetzt durch die Kriminalpolizei insbesondere ermittelt, ob der LKW-Fahrer von seiner menschlichen Fracht wusste. Die Ausländerbehörde erhielt Kenntnis.(av)

