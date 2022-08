Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Neue Leiterin der Pressestelle der Polizei Soest- Diana Kettelhake ist die Nachfolgerin von Holger Rehbock

Soest (ots)

Seit dem 14. August hat die Pressestelle der Polizei Soest ein neues Gesicht. Diana Kettelhake übernimmt als Nachfolgerin von Holger Rehbock die Leitung der Pressestelle. Am Freitag wurde sie durch die Landrätin Frau Irrgang und dem Abteilungsleiter Polizei Herrn Link offiziell vorgestellt. Diana Kettelhake ist seit 1996 bei der Polizei NRW. Nach ihrem Studium wurde sie zunächst nach Bochum versetzt. Seit 2011 ist die 47-Jährige in der Kreispolizeibehörde Soest in verschiedenen Funktionen im Einsatz. Zuletzt war sie stellvertretende Leiterin im Verkehrskommissariat. Landrätin Frau Irrgang freut sich, dass mit Diana Kettelhake jemand in die Fußstapfen von Holger Rehbock tritt, die mit dem Kreis Soest vertraut und aufgrund ihrer langjährigen Diensterfahrung in den unterschiedlichsten Funktionen gut vernetzt ist. Die neue Leiterin der Pressestelle freut sich auf die Tätigkeit und den damit verbundenen Besonderheiten und Herausforderungen.(jb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell