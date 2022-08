POL-SO: Ense-Bremen - Öffentlichkeitsfahndung

Soest (ots) - Am Donnerstagmorgen, um 10.30 Uhr, befuhr eine 54-jährige Autofahrerin die Osthofenstraße in westliche Richtung und übersah vermutlich beim Einfahren in die Kreuzung den aus dem Nottebohmweg kommenden 82-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.(dk) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle ...

mehr