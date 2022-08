Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer kollidieren miteinander

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, befuhren zwei Radfahrer, ein 87 Jahre alter Mann aus Lippstadt und ein 79 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Lippstadt stammend, mit ihren Fahrrädern die Unterführung von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Erwitter Straße. In der Unterführung kam es zu einem Überholmanöver der beiden Radfahrer. Während des Überholmanövers kollidierten die Radfahrer miteinander. Beide Lippstädter stürzten und verhakten sich mit den Rädern und den Beinen. Eine Streife der Lippstädter Wache war zu dem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe des Unfallorts und konnte sofort erste Hilfe leisten. Die beiden Radfahrer wurden zum Glück nur leicht verletzt. An den Fahrrädern entstanden Sachschäden. (AG)

